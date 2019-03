Ek Achtkarspelen hat syn earste ljipaai. It waard woansdeitemoarn fûn by de Monnikewei yn Gerkeskleaster, troch Enno van der Kooi út Twizelerheide. Van der Kooi hat in oarkonde en it finerslean fan 15 euro krigen fan boargemaster Oebele Brouwer fan Achtkarspelen.