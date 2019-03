Ungelok mei frachtwein soarget foar fertraging op de A7

Wat der krekt gebeurd is, is noch net bekend. Wol is dúdlik dat der by it ûngelok gjin oare auto's belutsen binne. Nei alle gedachten is de sjauffeur de macht oer it stjoer kwytrekke en dêrtroch neist de dyk bedarre. Oft de sjauffeur dêrby ferwûne rekke is, is net bekend.

It is noch net dúdlik hoelang't it opûnthâld duorret.