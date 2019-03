Suzanne Schulting wurdt sneon huldige yn it Abe Lenstra Stadion

De 21-jierrige shorttrackster út It Hearrenfean hat in suksesfol seizoen efter de rêch. Ofrûne wykein waard Schulting yn it Bulgaarske Sofia wrâldkampioen op de 1000 meter en ek pakte se foar it earst yn har karriêre de allroundtitel op it WK shorttrack. Yn jannewaris waard se Europeesk kampioen op de 1500 meter.

Yn it Abe Lenstra Stadion sil Schulting foar de wedstriid SC Hearrenfean-De Graafschap in eareronde meitsje.