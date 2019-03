Firma Hartman foarearst rêden troch akkoart mei The Food Farm Group en banken

Dat is posityf nijs, want ôfrûne moandei ferklearre de advokate fan Hartman noch foar de Ljouwerter rjochtbank dat it bedriuw op de râne fan in mooglik fallisemint stie.

Dat kwekerij Hartman min draait is al dúdlik sûnt desimber. It bedriuw woe doe op hiel koarte termyn tsientallen wurknimmers dien jaan. Dat wie neffens de direksje nedich om te oerlibjen. Sûnt dy tiid is it bedriuw oan it striden mei partijen dy't noch jild hawwe moatte fan Hartman, lykas paprikaleveransier NH Paprika út Heerhugowaard.

Oplossing

Neffens in ferklearring fan it bedriuw bestiet de oplossing út in nij kredyt fan de Rabobank en neiere ôfspraken tusken The Food Farm Group, dêr't Harman ûnderdiel fan is, en ferskate banken. Dy oplossing is goed genôch om dit kalinderjier goed troch te kommen en ek troch te gean mei it omfoarmjen fan Hartman yn in '100 % bioteler', sa lit de direksje witte.

Moandei waard al dúdlik dat in mooglike oplossing tichteby wie. Hartman moast doe foar de rjochtbank ferskine fanwegen ûnbetelle rekkens. De direksje koe dêr doe net by wêze, omdat se yn oerlis wiene oer in finansjele oplossing.