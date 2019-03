De oerienkomst is der kaam op inisjatyf fan de Stichting Bescherming Historisch Harlingen. Dy hat der mear as in jier oer ûnderhannele mei ferskate partijen.

Yn de oerienkomst stiet ûnder oare dat der permaninte mjittings dien wurde yn de histoaryske binnenstêd fan Harns.