Klaas Kielstra: "De provinsje is yn steat om boppe-lokaal te tinken"

Klaas, sizze wy do of jo?

"Jo."

Wêrom binne jo listlûker wurden? Wêr kinne jo it ferskil meitsje?

"Ik haw de ôfrûne fjouwer jier hurd wurke op ferskate dossiers. It ferskil haw ik foaral meitsje kinnen op it gebiet fan rekreaasje en toerisme en Thialf. Ik wol graach it VVD-lûd hearre litte om't dat wichtich is. Ik bin listlûker om't ik dizze put graach ôfmeitsje wol."

Wa is jo grutte politike foarbyld? En wêrom?

"Presidint Roosevelt sprekt my oan. Hy hat Amearika laat yn in tiid fan grutte ekonomyske krisis en hy hat Amearika der wer boppe-op holpen. Ek hat hy in wichtige rol spile yn de Twadde Wrâldoarloch."

Wat is it earste dat der feroaret as jo partij yn it kolleezje komt?

"Ik soe net safolle feroarje wolle, mar saken oanskerpje fan it hjoeddeistige belied en ynvestearje yn nije ynnovative ideeën oangeande duorsumens. Ik wol it berûne paad fierder útwurkje en nije ûntwikkelingen ymplemintearje en útwurkje."