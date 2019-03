De Arbeidsinspectie hie it bedriuw de boete oplein, neidat de wurknimmer in foet bruts doe't dêr in partij swiere gipsplaten op foel. De wurknimmer hat altyd ferklearre dat it syn eigen skuld wie.

De Raad van State is it dêr no mei iens en fynt dat Van der Weerd neat te ferwiten falt.