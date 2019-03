Aucke van der Werff oansteld as formateur gemeente De Fryske Marren

It moat in deeglike mar net al te lange formaasje wurde, sa is de opdracht oan Van der Werff. It nije kolleezje kriget fiif wethâlders dy't fjouwer fte ferdiele meie. Fraksjefoarsitter Jan van Zanden fan de grutste partij, it CDA, hat alle betrouwen yn Van der Werff. "Hy is in man mei in soad ûnderfining."

It koälysjeakkoart fan 2018 sil net de basis wurde. "Feitlik begjinne we op 'e nij. We sille noch wol ris sjen nei it koälysjeakkoart fan 2018, mar we hawwe der twa nije partijen by. Wy fine ek dat dy ta harren rjocht komme moatte", seit Van Zanden.

It kolleezje fan De Fryske Marren stroffele healwei febrewaris oer it dossier fan de sânwinning yn de Isselmar. Twa FNP-wethâlders namen ûntslach nei in moasje fan wantrouwen fan de gemeenteried.