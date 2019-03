Underdiel past net, swimbad De Rolpeal noch dei langer ticht

Neffens bedriuwslieder Martin Roef is it dreech om de goeie ûnderdielen te krijen, omdat de ynstallaasje fan it swimbad al âld is. It op 'e nij bestelde ûnderdiel wurdt woansdei besoarge, Roef giet der fan út dat it swimbad dan tongersdei wer iepen kin. Wissichheid dêroer is der woansdei op de neimiddei.

Roef fynt de fertraging spitich. "Het is niet alleen voor ons een teleurstelling, ook voor de klanten natuurlijk, die je heel graag weer wil laten zwemmen." Ek fanwege de bern wol er sa gau mooglik wer los. "De kinderen willen heel graag weer lessen."

Oer wat de sluting it swimbad foar finansjele skea opsmyt wol Roef gjin útspraken dwaan.