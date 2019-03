Fryske metaalbedriuwen sykje hurd nei personiel

By Meijer Metaal binne op dit stuit gjin fakatueren, mar de ferwachting is dat dy ynkoarten wol komme sille. Yn Hallum by Oreel is dat oars, dêr steane fiif fakatueren iepen.

In oantal kanidaten binne dizze wike begûn mei in bbl-trajekt by Oreel. Dat is in trajekt wêrby't se tagelyk leare en wurkje. Ien fan die kandidaten die earst hiel oar wurk. "Ik stond eerst in een winkel. Ik was altijd bezig met van alles en nog wat. Dit leek mij wel een leuke richting en dat vind ik nog steeds."

Klaas Jan de Goede fan Oreel seit dat se altyd op 'e syk binne nei goed personiel. Derom dogge sy ek mei oan de wike fan de metaal. Net elkenien hoecht ûnderfining te hawwe. "Als mensen bereid zijn om te leren en de klik is er, dan zijn wij bereid om mensen op te leiden", leit De Goede út.