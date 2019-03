Noard-Nederlân kin noch folle duorsumer, diel 2

Takomst

As it giet om de enerzjyproduksje yn 'e takomst is it goed om te sjen nei hokker plannen der yn Noard-Nederlân binne om duorsum enerzjy te produsearjen. Wy sjogge dan nei de SDE-subsydzje, dy't sûnt 2008 bestiet. It grutste part fan de griene enerzjyproduksje wurdt realisearre mei help fan sa'n subsydzje. Mei dizze regeling kinne partikulieren en bedriuwen subsydzje oanfreegje om duorsume enerzjy op te wekken. Yn 2011 is de regeling feroare. Fan dat jier ôf kinne partikulieren gjin subsydzje mear oanfreegje en hjit de regeling SDE+. De projekten fariearje fan inkelde sinnesellen op in wenhûs ta de bou fan in biomassasintrale.

Om in byld te krijen fan hoe't de ferskate parten fan Nederlân it dogge yn de transysje nei duorsume enerzjy hawwe wy ek dizze regeling as yndikator nommen. Wy hawwe sjoen oft Noard-Nederlân him, op basis fan de subsydzjes, ek ûnderskiedt fan de oaren.

RVO

Yn opdracht fan it ministearje fan Ekonomyske Saken en Klimaat fiert de Rykstsjint foar Undernimmend Nederlân (RVO) de regeling út. De tsjinst hâldt ek by wa't de subsydzje krigen hat en wannear't en hoefolle fermogen der foar dat bedrach opwekke wurdt. Elts jier publisearret RVO in grutte list mei alle projekten. Ut de list hawwe wy helle hoefolle subsydzje der foar elke provinsje beskikke is sûnt it begjin fan de regeling. Wy skriuwe 'beskikke' om't de measte projekten noch rinne. De eksploitanten krije de subsydzje útkeard op it momint dat se ek echt it foarstelde fermogen produsearje. It jild is yn guon gefallen tasein, mar noch net útkeard.

Yn ús berekkeningen binne allinne projekten meinommen dy't ek echt yn in provinsje fêstige binne. Sa binne der bygelyks wynparken bûten de saneamde '12mijlszone' net meiteld. Ut de regeling is yntusken al mear as 35 miljard euro beskikke oan projekten yn de ferskate provinsjes. It grutste part dêrfan, hast 6 miljard, is oanfrege en reservearre foar partikulieren en bedriuwen yn Noard-Brabân. It part fan it lân dêr't de measte subsydzje útkeard is, is West. Dêrûnder falle de provinsjes Utrecht, Seelân, Noard-Hollân en Súd-Hollân.