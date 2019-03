Minste bebouwing yn provinsje Fryslân

Súd-Hollân is mei goed 23 prosint it tichtst beboud. Under bebouwing falle wenwiken, winkelsintra en bedriuweterreinen. Lanlik sjoen gie de beboude oerflakte tusken 1996 en 2015 mei mear as 3 prosint omheech. Nei Súd-Hollân binne Noard-Hollân en Utert it tichtst beboud. Nije bebouwing giet yn de measte gefallen ten koste fan lânbougrûn. Dochs hat it grutste part fan Nederlân noch hieltyd in grien karakter.