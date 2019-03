"Mear jild foar kultuer om hege ferwachtings wier te meitsjen"

Earliker

De provinsje sjocht alle feroarings ek en spilet dêr mei de nije kultuernota 'Keunst oan 'e kime' op yn. Organisaasjes krije aanst net mear fanselssprekkend in subsydzje. Boppedat kin elkenien in plan yntsjinje. In spesjale kommisje beoardielet fan 2021 ôf de oanfragen en jout advys oer wa't wol of gjin subsydzje krije moat. Foaral de nijkommers fine dit in folle earliker systeem as hoe't it no giet.

Fraach is: kin dit mei it besteande kultuerbudzjet of moat der jild by? Mei oare wurden: de nije Steaten moatte bepale hoe ambisjeus oft de provinsje wêze wol op it mêd fan kultuer.