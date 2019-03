Earste jeugdaai fan Fryslân fûn by Oentsjerk

De 10-jierrige Jorn Sikma hat freedtemiddei by Oentsjerk in ljipaai fûn. It wie lykwols net it earste aai fan de gemeente Tytsjerksteradiel. Dat waard fûn troch Wiebe Kaspersma. Mar Sikma hat wol it earste jeugdaai fan Fryslân fûn. Hy woe hiel graach earder in ljipaai fine as syn heit en dat is him slagge! Sikma sil woansdei troch deputearre Kramer huldige wurde.