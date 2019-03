Oan de Wolterholten, ûnder it fiadukt op de N334, is tiisdeitejûn in oantal fetten oantroffen. De plysje waard ynskeakele nei in melding en rôp de help fan de brânwacht yn. Ferskate brânwachtkorpsen binne útriden om de ynhâld fan de fetten te ûndersykjen.