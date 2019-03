Plysje skeakelet help Friezen yn yn syktocht nei dieder sjitpartij Delft

"Na die 7e augustus lijkt hij wel in rook te zijn opgegaan", fertelt Dick Goijert fan de plysje yn Den Haag. "Uit onderzoek is gebleken dat hij in een auto is vertrokken na die moord in de richting van Friesland."

De tips wize yn de rjochting fan Harns, dêr't syn auto sjoen is. Ek yn Frjentsjer is de auto sinjalearre. "Het gaat om een Volkswagen Polo, voorzien van het kenteken RG-TG-91." Der stiet in beleanning fan 10.000 euro iepen foar de persoan dy't de gouden tip jout.