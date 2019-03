Ferbetterjen bioferskaat en romte foar duorsume enerzjy wichtichste provinsjale opjeften

"Ik tink dat de wichtichste opjefte it werstel fan it biosferskaat is", seit Albert van der Ploeg. Hy is foarsitter fan de feriening Noardlike Fryske Wâlden, wêrfan't it grutste part van de 800 leden as boer of partikulier oan argrarysk- en natuerbehear docht om it lânskip te behâlden.

"As je sjogge nei it natuerlik ferskaat yn Fryslân en ek de delgong fan it tal greidefûgels en ynsekten, dan moat der noch wol wat barre. Wy dogge ek al in hiel soad, mar krúsjale saken noch net. Je moatte bygelyks hiel goed om je boaiem tinke en dat is ek in foardiel foar de boer sels. Miskien moatte wy ek nei oare stâlsystemen ta, want wy witte allegearre dat driuwdong net ideaal is. Allinnich it duorret wol tritich of fjirtich jier foardat dizze generaasje lisboksstâlen wer fuort is en hokker systeem hawwe je dan?"

Net allinnich lanlik gebiet

Van der Ploeg sjocht ek nei mear as it lanlik gebiet allinnich. Neffens him moatte wy nei mear bloeiende planten ta; ek yn beboud gebiet. "Mar dat soarte planten is meastentiids wat minder goed te fertarren en dan hawwe je wer in probleem as boer mei CO2 en metaan." De provinsje hat in soad foech om it ien en oar te stimulearjen en dêr ek middels by krigen, mar net genôch.

Dêrom is der ek de klup 'Natuer mei de Mienskip' dy't neffens Van der Ploeg dwaande is om it jild dat der wol is sa goed mooglik yn te setten. Dy middelen moatte boeren ek it ark jaan om it oars dwaan te kinnen. Mar at je mear natuer ha wolle dan kostet dat mear jild, want net alles sil út de merk komme kinne. En wat dat oanbelanget falt der wol wat te kiezen, tinkt Van der Ploeg. Al heart hy net in soad oer dat ekstra jild.