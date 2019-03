It sneinsfuotbal stjert út yn Fryslân

Werom?

De belangrykste bysaak yn it libben wurdt dus hieltyd minder wichtich op snein. Sa ek by fuotbalklup Udiros út Nijhoarne. Sy hâlde, nei goed oerlis mei de leden, mei yngong fan takom seizoen op. "Dit is echt net in beslút dat wy samar nommen hawwe", sa stelt foarsitter Henk Kruizinga. "Mar it tal leden naam ôf. Dat hat te krijen mei de fergrizing. Boppedat hiene wy net folle oanwaaks fan jeugdspilers. Sy keazen foar in klup dy't op sneon spilet."

"Der sitte ek in soad supporters fan It Hearrenfean yn ús team", seit oanfierder Jelmer Brouwer. "Dy hawwe in seizoenskaart en wolle graach nei de wedstriden. Dat kin net, as wy sels op snein spylje."