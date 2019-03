Seis Fryske gemeenten wolle stimmen 'flugger en betrouberder' telle as de rest

As oan de ein fan de ferkiezingsdei de stimbussen jûns om njoggen oere ticht gean, telle de meiwurkers fan de stimburo's yn de belutsen gemeenten allinne de stimmen op partijnivo. Sa kin der op de jûn fan de stimming in foarlopige útslach melden wurde.

De stimmen per kandidaat wurde pas de oare deis teld, op in sintrale lokaasje, troch in frisse ploech minsken. It is de bedoeling om it stimproses sa betrouberder en transparanter te meitsjen.

Oare eksperiminten

By eardere ferkiezingen ha der soartgelikense eksperiminten west, ûnder oare by de gemeenteriedsferkiezingen fan Noardeast-Fryslân ein foarich jier.

Minister Kajsa Ollongren fan Ynlânske Saken moast no opnij tastimming jaan foar it eksperimint. Se wurket oan in wetswiziging dy't de sintrale stimmetellerij altyd mooglik meitsje moat.