Klupikoanen prate net fierder mei SC Hearrenfean

Fierder fernuveret de groep him oer útspraken fan Roozemond yn de media. Dy hat de problemen by de klup ferskate kearen delbêde. As dat de oertsjûging is, is der neffens de groep net genôch grûn om fierder te praten.

It plan fan team Riemer

It wie de bedoeling fan Van der Velde en dy dat der fjouwer 'denktanken' komme moasten mei elk in eigen ûnderwerp: finânsjes, fuotbal, stadion en kommersje. "Dan moatte je tinke oan fragen as hoe krije wy it stadion wer fol, wat is it DNA fan de klup en hoe soargje wy derfoar dat de supporters har wer ferbûn fiele mei de klup", sei Riemer van der Velde dêr earder oer.

Earste petear

Ferline wike hat de groep rûnom Van der Velde noch yn petear west mei Cees Roozemond, Ried fan Kommissarissen-leden Willem Jan van Elsacker en Peter Bazuijnen, Hein Huisman en Rico Jalink fan it Stichtingsbestjoer. Ek Sjoerd Feenstra wie oanwêzich. Hy tsjinne as soarte fan tuskenpersoan.

Doe waard nei ôfrin troch belutsenen sein dat se allegearre foar harsels bepale moasten oft de petearen in ferfolch krije soene. Dat is no dus net it gefal.