Fjouwer manlju feroardiele ta wurkstraf om wyttaksy

Trije jier lyn rûnen se tsjin de lampe. Mar drekst neidat se wer frij wiene, begûn de âldste fan de twa wer. En hy waard ek wer oppakt, ditkear mei twa oare fertochten.

De âldste broer krige in wurkstraf fan 200 oeren. Hy moat it jild dat er mei de wyttaksy fertsjinne hat, werombetelje. De jongste broer krige in wurkstraf fan 120 oeren. De oare twa fertochten tachtich oeren.