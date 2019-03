Kroechbaas Baard betsjinnet dit jier en ek takom jier de doarpsbrêge

It saneamde 'Recht om uit te dagen-belied' joech Prins de kâns om dy taak oer te nimmen fan de provinsje. It kafee ûntfangt foar de betsjinning fan de brêge 30.000 euro. Nei ôfrin fan it wettersportseizoen 2020 folget in evaluaasje en wurdt besjoen oft it wer ferlinge wurde sil.

Nije brêge

Ynkoarten wurdt ek begûn mei de bou fan in nije brêge. Dat wurdt in stielen flapbrêge mei histoaryske foarmjouwing. De ferwachting is dat dy bou yn 2020 úteinset.