Jagers moatte guozzen ferjeie dy't der hielendal net binne

Oant no ta jilde dy ferplichting alle wiken, ek op mominten dat der hielendal gjin guozzen wiene. De provinsje hat dat no oanpast. As der gjin guozzen binne, notearret de boer dat op in registraasjeformulier. Allinnich as der guozzen binne, moat de jager se ferjeie.

Neffens Kramer kaam it te faak foar dat der in aksje útfierd wurde moast op in momint dat der gjin guozzen wiene. "Dat liede ta wjerstân by de jagers. Dêr ha we nei lústere."

De nije regel jildt bûten de foeraazjegebieten. Binnen dy gebieten moasten de guozzen altyd al mei rêst litten wurde.