Komt Freno werom yn it sneinsfuotbal?

Dochs lizze de tsjinstimmers harren net del by it ferdwinen fan sneinsfuotbal út Frjentsjer. Se besykje no oft se in nije feriening oprjochtsje kinne. Dy feriening moat fuotbalje op snein en kriget in bekende namme: VV Freno.

"Wy ha de webside www.vvfreno.nl al registrearje litten", laket Peter Tiemersma. It âld-bestjoerslid fan SC Frjentsjer is ien fan de manlju dy't besykje om it sneinsfuotbal foar de stêd te behâlden.

"Ik snap it wol hiel goed"

Dat docht er net om't hy it net iens wêze soe mei it beslút fan de feriening om op te hâlden mei it fuotbal op snein. "Dat it measte part fan it budzjet fan de klup opgiet oan twa prestaasje-alvetallen, dat is net reëel. Dêr moast earlik yn wêze. Dat snap ik ek hiel goed. Dêr bin ik it ek mei iens. Mar ik fyn it wol hiel spitich. Dêrom ha wy de hollen by inoar stutsen."

"Wy binne mei in leuk groepke. Dat ha wy ek tsjin inoar sein. Doe ha we de ferskate opsjes trochnaam en doe kaam derút dat wy troch wolle op snein. En dan kin allinnich as wy in eigen feriening oprjochtsje."

Der moat in soad regele wurde

De groep rûnom Tiemersma hat yntusken kontakt hân mei de gemeente Waadhoeke en it fuotbalbûn KNVB. En op ynternet is dus de nije webside, út namme fan VV Freno, al registrearre. Want in nije klup opsette, dat dogge je net samar even.

Sa moatte der genôch spilers en leden wêze, moat de klup in akkommodaasje ha en is der oerlis mei de gemeente nedich. Dat hat noch wat fuotten yn de ierde. "Fanút de KNVB binne de regels dat wy fyftich leden ha moatte en trije alvetallen ynskriuwe kinne. Dy leden ha wy al, en wy kinne al twa alvetallen meitsje."

Foar de akkommodaasje makket Tiemersma him gjin soargen: "De fjilden fan SC Frjentsjer binne fan de gemeente. Dy wurde no sân dagen yn de wike hierd troch de sportklup. In oplossing soe wêze dat wy de fjilden hiere op snein, en dat Frjentsjer de oare seis dagen foar har rekken nimt. Dan binne wy yn ien kear klear."