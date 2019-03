Noard-Nederlân kin noch folle duorsumer wurde

Enerzjyferbrûk by wenningen

Om te sjen oft Noard-Nederlân (Grinslân, Fryslân en Drinte, neffens de yndieling fan it CBS) neffens oare parten fan it lân foarop rint, sochten wy út wat it enerzjyferbrûk de wenning is en hoe't dit troch de tiid hinne ûntwikkelet. De mjitienheid is GigaJoule (GJ), wêrmei't it mooglik is om it enerzjyferbrûk fan gas en elektrisiteit by inoar op te tellen.

Ut ús ûndersyk (basearre op de Klimaatmonitor fan 2016) docht bliken dat wy yn Noard-Nederlân mei in trochsnee enerzjyferbrûk de wenning fan goed 56 GJ nét de koprinner binne. Dat wol sizze: Noard-Nederlân hat nét it leechste enerzjyferbrûk. Dy eare is foar West-Nederlân (Noard- en Súd-Hollân, Utrecht en Seelân), wêr't de wenning ûngefear 45 GJ oan enerzjy wurdt ferbrûkt. Al sûnt 2008 is West-Nederlân koprinner op dit flak.

By dizze berekkening moat neffens Lammert Wiersma, enerzjysaakkundige by E&E Advies en opsteller fan de Energiemonitor fan de provinsje Grinslân, wól in kanttekening makke wurde. "In Noord-Nederland staan over het algemeen meer vrijstaande huizen, die vaak groter zijn, en dus meer energie verbruiken." It is neffens him dêrom net sa frjemd dat Noard-Nederlân op dit flak net koprinner is.

"Als je koploper in de energietransitie wilt zijn, gaat het niet alleen om het feitelijke energieverbruik, maar ook om wat je eraan doet om hierop te besparen. Het kan zijn dat je in absolute cijfers relatief veel energie verbruikt, maar procentueel wél de grootste energiebesparing hebt. Dán kun je op die manier alsnog koploper zijn."

Om dy reden ha we ek sjoen nei de ûntwikkeling troch de tiid hinne. Hoe docht Noard-Nederlân it op it mêd fan enerzjybesparring?

Yn 2017 hie Noard-Nederlân prosintueel de grutste delgong fan enerzjyferbrûk de wenning neffens de oare parten fan it lân: 2,3 prosint. Yn de jierren dêrfoar wie dit net it gefal. It liket dus yn 2017 de goede kant op gien te wêzen, mar we witte fansels net oft dit in positive útsjitter foar ien kear is. Ek by dizze sifers moat neffens Wiersma de nuânse makke wurde dat yn Noard-Nederlân oer it algemien mear frijsteande huzen steane. "Die zijn lastiger te verduurzamen, wat maakt het verminderen energieverbruik van een veel grotere opgave is voor Noord-Nederland dan in andere landsdelen."