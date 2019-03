Siem Jansen wurdt direkteur Nationaal Programma Grins

Direkteur Siem Jansen hâldt per 1 juny op by de NOM, de ynvestearring - en ûntwikkelingsmaatskippij foar Noard-Nederlân. Hy sil oan de slach as programmadirekteur fan it 'Nationaal Programma Groningen (NPG)'. It NPG is it fûns fan 1,15 miljard euro dat bedoeld is om it Grinzer ierdbevingsgebiet in ekonomyske ympuls te jaan.