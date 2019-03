Yn de Ljouwerter krante melde partijfoarsitter Gerda Koopman dat Sikkes mooglik wethâlder wurdt yn in nij te foarmjen kolleezje yn De Fryske Marren. Mar dat is net sa, seit Sikkes. Sikkes wol de kommende jierren as steatelid earst it wurk yn de steaten kennen leare. In posysje as deputearre of wethâlder is net oan de oarder seit hy.