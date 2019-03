Problemen gemaal Teridzert troch hurde wyn en rein; ekstra pomp ynset

Rein en hurde wyn soargje foar problemen by it gemaal yn Teridzert. It Wetterskip kriget dêr it wetter net fuort. Ien fan de pompen is yn ûnderhâld, dêrtroch is der ien pomp minder. Wetterpompbedriuw Van Heck is der no mei in grutte needpomp nei ta.