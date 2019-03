Soad reek by grutte brân yn timmerbedriuw yn Rottum

Nei alle gedachten is it fjoer yn it dak ûntstien. It efterste diel fan de wenbuorkerij kin as ferlern beskôge wurde, de brân is ek oerslein nei it wengedielte fan de buorkerij.

By de brân komt in soad reek frij. Dêrom jout de brânwacht in warskôging ôf om út de reek te bliuwen en ruten en doarren ticht te hâlden.