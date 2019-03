Sosjale media sensurearje advertinsjes fan Tryater om taalgebrûk

Tryater hat ferskate kearen besocht it stik ûnder de oandacht te bringen op de sosjale media, mar dat slagget foarearst net. De sosjale media wegerje de advertinsjes nammentlik om it wurd 'hoeren', skriuwt Tryater.

De foarstelling is in Frysktalige fariant op it stik fan de teätermakker Arne Sierens út België. It is in komeedzje, dy't it hat oer it stigmatisearjen en it feroardieljen fan inoar. De foarstelling fan Tryater giet ein maart yn premjêre yn Zalen Schaaf yn Ljouwert.