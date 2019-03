Vrachtwagen verliest lading op A7; weg gedeeltelijk afgesloten

Het verkeer wordt omgeleid over de Oude Rijksweg, parallel aan de A7. Rijkswaterstaat schat de de weg tot ongeveer 20.00 uur dicht is.

Veevoer ingereden

Het ongeluk gebeurd om ongeveer 10.30 uur al. Toen was de weg eerst gedeeltelijk dicht, maar omdat het veevoer al door het verkeer was ingereden, was het moeilijk om de weg weer schoon te maken. Om die reden is de weg nu langer afgesloten.