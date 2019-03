Earder op moandei waard ek al it earste ljipaai fan it jier yn de gemeente Hearrenfean fûn.

Noch fiif gemeenten

Der binne no noch fiif Fryske gemeenten dêr't it earste ljipaai fan it jier noch net fûn is. Dat binne Achtkarspelen, Eaststellingwerf, Harns, Skiermûntseach en Skylge. Op Flylân is it aaisykjen ferbean.