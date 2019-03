HEA! De bysûndere taksysjauffeur Cor Bil

Mei syn swarte hoed en grutte krêmkleurige Mercedes is Cor Bil fan Ljouwert in opfallende ferskining. Bil is al hast 19 jier taksysjauffeur. Troch in streptokokke-ynfeksje mist hy syn folsleine linkerearm. Mar syn hendikep behinderet him net yn syn wurk. "Ik besykje der altyd in feestje fan te meitsjen!"