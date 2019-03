FNP-ferkiezingsbuorden poater yn gemeente Waadhoeke en Ljouwert

Yn de gemeente Ljouwert binne al seis buorden ferdwûn. Benammen Stiens moast it belije: dêr binne al fjouwer buorden fuort. De FNP fynt it tige spitich en ek ûnnedich. "Wy witte dat se hiel moai binne, yn 2018 hat dizze poster ek in lanlike priis wûn, mar bliuw fan in oar syn guod ôf", seit riedslid Jan Willem Tuininga út Stiens. "En as jo graach ien ha wolle, belje dan efkes en wy bringe sa'n boerd by jo thús."

Yn de gemeente Waadhoeke wiene noch mear buorden fuorthelle as yn Ljouwert. Yn Menaam wiene de buorden al nei in oere fuort. Riedslid Sijbe Knol: "Sa gau hiene wie it noch net earder meimakke. De buorden hongen ek moai heech. Wy begripe net hoe't se dy derôf krigen ha."