Trainer Henk de Jong giet by De Graafschap wei

"Ik heb deze beslissing met pijn in mijn hart genomen, maar het voelt op dit moment wel als de beste oplossing", seit De Jong op de webside fan De Graafschap. "Ik wil gewoon meer bij mijn gezin zijn. Een verhuizing is gezien mijn gezinssituatie ook geen optie. Dan moet je eerlijk zijn en zeggen: 'we hebben al die jaren geweldig samengewerkt, maar aan het einde van het seizoen stopt het'. Ik ga er nu alles aan doen om deze geweldige club in de Eredivisie te houden."