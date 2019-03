"Jongeren binne minder skruten om it Frysk te brûken, se binne minder benaud om flaters te meitsjen", seit Edwin Klinkenberg fan de Fryske Akademy.

"De status fan it Frysk hat noch noait sa heech west as no. Kinst it Frysk op alle maatskiplike mêden brûke, dat wie earder wol oars. Yn Ljouwert kinst ek oeral it Frysk brûke, dat wie earder net sa."

Ut it ûndersyk komt nei foaren dat 31 prosint fan de Friezen altyd Frysk praat mei freonen of famylje. Yn resint ûndersyk fan de Fryske Akademy leit dat folle heger, op sa'n 50 prosint. "Dat leit oan de fraachstelling."