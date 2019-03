Underwiis begjint aksjewike; freed is manifestaasje yn Den Haag

"De staking libbet hjir wol op Comenius, lokaasje Mariënburg, yn Ljouwert" seit Miljenko Braam. Hy is dosint dêr en lid fan de Algemene Onderwijsbond. "In foarbyld fan de wurkdruk is dat ik no skoft ha, mar ek noch even in learling wat útlizze moat. Dus ite moat tuskentroch."

Neffens him binne freed de measte iepenbiere basisskoallen ticht fanwege de staking. "Net alle bysûndere, kristlike, skoallen, want it CNV stipet de aksje net. Se wolle earst noch ûnderhannelje mei de minister. Dat is spitich dat we net ien front foarmje."

Op it fuortset ûnderwiis en mbo en hbo is de aksjereewiilligens minder grut. "In soad kollega's wachtsje ôf, oaren sizze dat se it mei in dei minder wurkjen wol rêde. Wer oaren fine in staking net in goed middel om har soargen te uterjen, mar der moat wol wat gebeure."

Braam fynt it in prachtich fak, "mar ik doar op in jierdei net mear te sizzen dat ik yn it ûnderwiis sit. No noch, sizze se dan. Doch ris wat leuks mei dyn libben."