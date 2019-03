Fryske film wiist op gefaren fan sosjale media-ferslaving

Kilian Harkema hat yn novimber in crowdfunding-aksje opset om genôch jild yn te sammeljen. Dêrmei koe de film yn jannewaris makke wurde.

De film duorret acht minuten en is opnommen yn Súdwest-Fryslân. De film is oanmeld by mear as fjirtich filmfestivals oer de hiele wrâld.