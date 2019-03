Sinnepanielen dochs mooglik troch eigen enerzjykoöperaasje Langwar

Boargerinisjatyf

Ien fan de inisjatyfnimmers is Thea Frenke. "Tijdens een bijeenkomst over zonne-energie twee jaar geleden werd ik geïnspireerd. Die expert vertelde dat zonnepanelen mogelijk zijn in een historisch gebied, wanneer je een eigen energiecoöperatie begint." Frenke wie fuortendaliks entûsjast. "We zullen toch met z'n allen wat aan het milieu moeten doen. Ik vind dat je best wat voor de gemeenschap mag doen als het in je vermogen ligt."

Fuotten yn ierde

Der kaam lykwols noch hiel wat sjen by it opstarten fan in eigen enerzjykoöperaasje. Frenke: "We hebben financiele steun gekregen van verschillende stichtingen in het dorp. Daarna moesten we op zoek naar daken, die gekeurd moesten worden en asbest-vrij gemaakt worden. Ook de verzekeraar keek kritisch mee. We hebben de daken waar de panelen liggen, verzekerd. Ontstaat er brand, dan dekt onze verzekering de schade."