Polityk moat kommende fjouwer jier in oplossing fine foar it feangreidegebiet

Yn de provinsje wurdt al lang praat oer wat der dien wurde moat yn it feangreidegebiet. Troch wetterpeilferlegings sakket it fean hieltyd fierder. Natuerorganisaasjes wolle dan ek dat it grûnwetterpeil wer omheech giet. Boere-organisaasjes binne dêr op tsjin. It buorkjen wurdt dan sa goed as ûnmooglik.

Tiid foar aksje

Peter de Ruyter is lânskipsarsjitekt. Al jierren docht hy ûndersyk nei it feangreidegebiet yn Fryslân. Hy sjocht hoe't de problemen yn Fryslân hieltyd grutter wurde. "Het is vijf voor 12 voor het Lege Midden van Fryslân. De komende jaren moet de politiek een besluit gaan nemen hoe om te gaan met het gebied. Fundamentele keuzes die ingrijpend zijn. Doen ze dat niet, dan keert de wal het schip."

Neitinke oer wetterberging

De Ruyter doelt op de klimaatferoaring en it folsleine wettersysteem yn de provinsje. De winters wurde wieter en de simmers drûger. Dat betsjut dat je ek nochris neitinke moatte oer wetterberging: "Waar ga je dat water vasthouden? Dat kan goed in dat gebied. Het is de natuurlijke badkuip van de provincie. Kies je daarvoor dan wordt het landschap sompiger en maak je dus meer natuurgebieden. Het gevolg is wel dat landbouw daar lastiger gaat worden."

28.000 huzen driigje te fersakjen

De Ruyter sjocht dat it besef der stadichoan begjint te kommen by de politisy. "Dat moet ook wel, want als je zo doorgaat als nu, dan heb je over 80, 100 jaar geen veengebieden meer in de provincie." Der is noch mear urginsje, seit de Ruyter. "Er dreigen in dat hele Lege Midden 28.000 huizen te verzakken door het lagere waterpeil. En ook de kosten voor het waterbeheer door het Wetterskip nemen toe. Want als het Lege Midden verder wegzakt dan kost het door het hoogteverschil meer moeite het water met gemalen rond te pompen. Bovendien dreigt verzilting."

It giet dan om it sâlte wetter dat ûnder de grûn troch omheech komt fan de Waadsee út. De lânbou moat him oanpasse en op in oare wize buorkje. De Ruyter: "De boer moet een fundamentele keuze gaan maken hoe om te gaan met de toekomst en het doorgeven van de boerderij. Kun je op dezelfde voet verder?"

Feanfûns

Dochs binne der oplossings. De Ruyter pleitet foar in Feanfûns. "Met daarin geld om mensen te helpen elders naar toe te gaan. Net als je eerder de ruilverkaveling had. Hoe kun je grond dus beter verdelen. Want misschien wil de ene boer wel op een wat natter gebied werken en een ander op een droger. Die keuzevrijheid moet je de mensen geven. Pak je dat goed op dan valt er een goede boterham te verdienen."