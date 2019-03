Ofslach Wâldwei by Earnewâld ticht fanwege oanlis minyrotonde: "It past mar krékt"

Sûnt de Sintrale As iepen is, nimt hiel mear ferkear op de Wâldwei de ôfslach by Earnewâld nei de Sintrale As by Garyp. It soarget foar ferkearsoerlêst op it krûspunt, dêr't sa lang ferkearsljochten delset binne. "De tydlike ferkearsljochten steane der al in jier, mar dy kinne net altyd stean bliuwe", leit Dirk Lont fan de Provinsje Fryslân út. "In lytse rotonde kin it ferkear dêr prima ferwurkje. Mar dat past mar krékt."