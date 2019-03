Friezen binne it meast grutsk op harren provinsje

Alle omroppen hawwe op harren webside in oprop dien oan harren publyk om fia in enkête witte te litten oft se har it meast Nederlanner, Europeaan of, yn ús gefal, Fries fiele. Ek hawwe wy ús publyk frege oft se grutsk binne op harren provinsje, en wêrom dan krekt. We hawwe ek frege wat minsken minder posityf fine oan de provinsje, en wêr't minsken harren sels foar skamje.

Meast grutske folk

Friezen binne it meast grutske folk fan Nederlân, docht bliken út de enkête. At Friezen frege wurdt wêr't sy harren it meast mei ferbûn fiele, dan seit de mearderheid op it earste plak Fryslân. Yn Fryslân is dit gefoel it sterkst fan alle provinsjes. Lanlik leit dat hiel oars. Mear as de helte fan de Nederlanners fielt him op it earste plak ferbûn mei Nederlân.

Sels it moaiste

Dêrby antwurdet hast trijekwart fan de Friezen dat sy ek tige grutsk op harren provinsje binne. Dit is op 'e nij it heechste persintaazje fan it lân. Ek yn Seelân, Drinte en Grinslân binne de ynwenners tige grutsk, mar dêr wurdt dit antwurd net sa faak jûn as yn Fryslân. Friezen fine, lykas Siuwen, Drinten, Limboargers en Gelderlanners, harren eigen provinsje it moaiste.

Opfallend is ek dat Friezen it meast meidien hawwe oan de enkête. Yn totaal diene der hast 25.000 minsken mei, mear as 3.700 dêrfan wiene Friezen.