Eeltsje Hettinga wijt gedicht 'It Sonken Waad' oan klimaatferoaring

De klimaatferoaring hat Eeltsje Hettinga út Ljouwert al langer yn 'e besnijing. Hettinga fynt it wichtich dat ek de literatuer oandacht hat foar dit aktuele tema. "De striid tsjin it wetter is in oer-tema foar Fryslân. As de seespegel omheech giet, heart Fryslân by de earste provinsjes dy't der lest fan krije, tink der mar goed om." Hettinga wol net apokalyptysk wêze, mar fynt wol dat it tiid wurdt dat de minsken har realisearje dat it mienens is.