Woudagemaal wurdt ûnder stoom brocht

Wetterskip Fryslân sil it Woudagemaal op De Lemmer fan tiisdei 12 maart ôf in oantal dagen ûnder stoom bringe om it oerstallige wetter ôf te fieren fan de Fryske marren en kanalen. De rêden dêrfoar is de oanhâldende rein. It ynskeakeljen fan it stoomgemaal is in previntive aksje. De wetterstân wurdt der tydlik mei ferlege.