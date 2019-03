Ireen Wüst hat yn de World Cup-finale yn Salt Lake City in fjirde plak behelle. De 32-jierrige reedrydster hat mei 1:50.70 in nasjonaal rekôr riden op de 1500 meter. It foarige nasjonale rekôr wie fan Marrit Leenstra. Sy ried 1.52,06 yn Calgary yn 2017.