Jeroen Otter: "Deze titel is meer dan verdiend"

By Rianne de Vries oerhearsket enoarme teloarstelling nei it misrinnen fan de wrâldtitel op de relay. "Ik kin it gewoan net leauwe dat it sa is. We wiene sa goed. We hiene sa'n grut gat en dat bart dit. Dit is in hurde klap. Der binne nochal wat triennen oer myn wange rôle."

Rianne wie ferbjustere doe't se seach dat Schulting foel. "Bist gewoan ferstive. Kinst neat dwaan. We tochten it kin net misgean." De fjouwer froulju sieten dêrnei mei syn allen yn de klaaikeamer. "Der waard foaral gûld. Suus seit sorry. Dy baalt ek as in stekker. We fertsjinje it gewoan, we binne de sterkste. Dan is shorttrack echt in rotsport."