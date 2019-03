"Fryske ferkiezingen wurde kaapt"

"De Provinsjale Steateferkiezingen yn Fryslân wurde kaapt troch lanlinke partijen, mei lanlike tema's. En guon fan dy partijen nimme net iens de muoite om hjirhinne te kommen om te fertellen wat se eins wolle. In oanfluiting!" Dat sei Geart Benedictus snein yn it Nijsfoarum fan Buro de Vries. Benedictus is âld-steatelid en senator foar it CDA en stie as (yn-)formateur oan de widze fan it hjoeddeistige Fryske kolleezje.