De Nederlânske shorttrackfroulju hawwe snein in fjirde plak behelle op de ôflossing op it WK shorttrack. De titel gie nei Súd-Koreä. De ploech mei de Friezinnen Suzanne Schulting fan en Rianne de Vries sette goed útein en like goede kâns te meitsjen op de wrâldtitel. Mar Schulting gie ûnderút, wêrtroch't it goud foar de Nederlanners net mear in opsje wie.