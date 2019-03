Shorttrackmanlju wurde fiifde op ôflossing WK

De manlju wisten harren sneon net te pleatsen foar de A-finale. Op de finish kaam De Laat in pear sintimeter te koart, wêrtroch't de B-finale it gefolch wie. Dy ried Nederlân sneintemoarn tsjin Kanada, dat twadde waard, en nûmer trije Japan. De winst yn de B-finale betsjut dat Nederlân as fiifde einiget, om't der yn de A-finale fjouwer lannen ride.

De Nederlânske froulju, mei ûnder oaren Suzanne Schulting en Rianne de Vries, ride sneintemiddei de A-finale. Sy hawwe dus noch kâns op in medalje.