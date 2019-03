LIVEBLOG: WK shorttrack dei 3

It is snein de tredde en lêste dei fan it wrâldkampioenskip shorttrack. Der steane twa yndividuele ôfstannen op it programma: de 1000 meter en de superfinale. Suzanne Schulting stiet fiifde yn it klassemint en hat noch alle kânsen op de wrâldtitel. Boppedat kin Schulting, tegearre mei Rianne de Vries en de oare Nederlânske froulju, goud pakke op de wrâldtitel. It kin hast net oars as dat it wer in spannende dei wurdt! Folgje it allegear yn dit liveblog.